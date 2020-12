Canelo y su equipo nunca dudaron que sería 'La cara del boxeo'

"Imagínate cómo me sentía campeón de Jalisco a los 16, ya profesional. Era el primero de muchos, es lo que me pasaba por la mente, para mí no era ganar ese cinturón y ya. Al lunes siguiente ya estaba entrenando de nuevo porque ese no era mi objetivo; mi objetivo era ganar cinturones, pero mundiales. Era un sueño, una motivación para lograr lo que yo quisiera", rememora Canelo antes de su pelea en el Alamodome.