Canelo insulta a Golovkin en la primera conferencia de prensa rumbo a tercer pelea

“Si él tiene algo personal contra mí es su problema, Yo soy como soy y tengo mucha confianza en lo que voy a hacer. Yo me voy a preparar y a dar lo mejor.Soy un gran fanático del boxeo Y desde ese punto y respeto mucho. No sé de qué habla porque la última pelea estrechamos las manos y una vez más digo su problema no el mío”, afirmó GGG.