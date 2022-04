¿Vegano? Canelo revela drástico cambio de dieta para pelea con Bivol

“La verdad es que no soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me adapto rápido y no es algo que lo agarré de una así y que dejé todo lo que comía antes, no. Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no tengo ningún problema, pero sí trato de mantener toda semana comiendo vegano”, detalló en entrevista para ESPN.