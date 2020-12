El 'Canelo' Álvarez tiene claro por qué se retiraría del boxeo

Saúl 'Canelo' Álvarez sabe bien que el tiempo no detiene su marcha, por lo que trata de disfrutar cada día de una carrera en la que ha ganado experiencia en el terreno profesional ; sin embargo, en entrevista con TUDN , el boxeador tapatío aseguró que se motiva entrenado, pues tiene claro que cuando ya no está motivado y no sienta amor por el boxeo dará un paso al costado.

"Siempre que voy al gimnasio e iniciamos una preparación, siempre le digo a Eddy (Reynoso) 'voy a entrenar como novato, voy a entrenar como novato' y así me gusta, me gusta motivarme, me gusta sentir esa motivación, siempre le he dicho que el día que no siente motivación o el día que no sienta el mismo amor por este deporte mejor me retiro. No quiero faltarle nunca el respeto al boxeo", explicó.