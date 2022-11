Canelo, listo para pelear en mayo: Eddie Hearn menciona a posible rival

"Si bien esto es un negocio tengo mis objetivos y quiero ir por ellos. Ya no tengo mucho tiempo por delante en el boxeo con 32 años que tengo y quiero conseguir lo más que pueda. Pero puede suceder (la pelea ante Canelo): no es la mejor opción para mí el pelear con Canelo de nuevo, porque mi prioridad es ganar otro cinturón. El dinero es bueno, pero el legado es algo más grande. El dinero no es lo que me mueve al entrar al boxeo, quiero hacer historia", comentó Bivol a Fight Hub TV.