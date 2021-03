“Mira la verdad es que es un grupito de muy pocos los que están chingue y chingue, pero la verdad yo estoy haciendo mi trabajo y haciendo historia y no me preocupa lo que siguen diciendo, al final los números van a hablar por sí solos.

“Si gano rápido, que ¿por qué gano rápido?, si me voy a decisión, que ¿por qué por decisión?, si peleo con este, que ¿por qué peleo con este?, si me voy con el otro, que ¿por qué peleo con el otro?, entonces nunca los tengo contentos, pero la verdad es que me vale madre”, sentenció el campeón mexicano en entrevista para DAZN después de la pelea del sábado que terminó antes de iniciar el cuarto round.