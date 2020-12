'Canelo' escogió a Callum Smith porque lo considera un riesgo

“Me gustan los retos. Es el mejor en las 168 libras y decidimos hacer campaña en este peso y hay que enfrentar al mejor y el mejor es Callum Smith y por eso es que me siento muy motivado porque uñe las capacidades que tiene y por algo es el mejor en esta división. Me motiva mucho, esas son las peleas que me gustan, las peleas en las que sé que tengo un riesgo enfrente y eso es lo que me motiva a dar lo mejor de mí”, dijo en Contacto Deportivo de TUDN.