Callum Smith: "No creo que alguien pueda vencer a Canelo"

"No creo que alguien pueda vencerlo. Podría perder si sigue subiendo de peso, pero no creo que suba más. Su defensa es muy buena".

"No, es obvio que sabe pegar, pero su poder no fue de otro planeta. Recuerdo que (George) Groves me golpeó y pensé, 'no quiero que uno de esos golpes me conecte en el rostro'".