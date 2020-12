Callum Smith: "Una victoria sobre Canelo me pondría en la élite"

"Sin duda me catapultaría al nivel de la élite. He demostrado que soy un peleador de clase mundial y que soy competitivo en ese nivel. Ahora toca pelear un peldaño arriba para ver si puedo estar en la élite de la división. Creo que puedo y el sábado por la noche lo comprobaré", dijo Callum Smith tras el primer cara a cara con Canelo en San Antonio a días de la pelea.

"Me siento bien, he tenido una excelente vida, siempre estoy en el gimnasio, no voy a fiestas o tengo una mala calidad de vida. Me sentí bien en el sparring, Canelo también ha estado inactivo un año, así que estamos en igualdad de circunstancias".