"Para el legado, esto no es un robo de dinero para mí. Si esto fuera para robar dinero por mí, habría tomado la pelea con cinco semanas de anticipación con un campamento de entrenamiento de cuatro semanas como lo hizo Callum (Smith), esto no es eso para mí. Iré a ganar y cualquiera que piense lo contrario está tristemente equivocado y lo verán en septiembre, así que... iré a ganar".

Caleb Plant analizó también el combate ante Avni Yildirim del Canelo el pasado 27 de febrero en Miami: "Canelo subió al ring e hizo lo que tenía que hacer, tuvo una noche exitosa e impuso su estrategia. Creo que su oponente no lo dio todo en el ring, no le quitó nada a Canelo, cuando te quedas en tu asiento en el tercer asalto, eso no es dar el 100 por ciento".