Bryan Flores, el boxeador que se tatuaría escudo del América y quiere apodo en su honor

"Yo era parte de la selección juvenil en 2011 para Londres 2012 y era el más joven y me decía el Niño, en TUDN me pusieron el Niño Maravilla, mi promotor, pero no me gusta porque no intimido a nadie... Quisiera que me pusieran como el que le va al América, el perro rabioso, algo más salvaje, el Águila, el América me encanta... Soy fanático del América y me quiero tatuar el escudo", confesó el boxeador de Ciudad Juárez.