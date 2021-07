Brian Castaño promete noquear a Jermell Charlo en la revancha

"En la pelea me vi ganador, creo que Charlo hizo un buen trabajo en cuatro, cinco rounds se los llevó, pero los mejores golpes los conecté yo, más allá cuando me dejó sentido en el décimo y en el segundo, pero fue una pelea buena, dura, lo respeto como peleador, cada quien hizo lo suyo, pero me sentí superior y es una lástima que haya terminado en empate.