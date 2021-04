Boxeador apostará 10 mil libras al nocaut de Canelo vs. Saunders

Chris Eubank Jr. y Billy Joe Saunders se enfrentaron en el lejano 2014. Saunders ganó la contienda por decisión dividida, pero a pesar del tiempo que ha transcurrido entre dicho pleito y el esperado en la casa de los Cowboys, Eubank no cree que su compatriota haya mejorado.

"En realidad no siento que Saunders haya mejorado desde que me enfrentó. Es el mismo tipo. Estoy muy por encima de él hoy en día. Alguien como él no puede derrotar a Canelo.