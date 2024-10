“En una noche cuando estaba viendo box me marca alguien, conocía la voz. Era Juan Manuel Márquez”, menciona emocionado Mora al recordar la llamada del exboxeador histórico.

Alberto Mora, quien posee un récord de 11-0 con ocho nocauts incluidos, reveló que decidió convertirse en boxeador profesional luego de sufrir la que hasta el momento es la peor decepción de su carrera deportiva: no ir a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 .

“Yo me uní en 2017, quedé cinco veces campeón nacional, pero no pude ir por tema de pandemia. Yo estaba bastante deprimido por no ir a los Juegos Olímpicos, estuve cuatro años preparándome. Fue ahí cuando decidí ascender a profesional”, expresó Mora.