González lució superior en técnica, velocidad e inteligencia desde el inicio de la contienda y, por momentos, parecía que la contienda no pasaría de los 4 rounds. Sin embargo, Brandon Gámez se mantuvo de pie e incluso tuvo un segundo a partir del cuarto round, cuando comenzó a contragolpear a su rival y le hizo retroceder.

Los golpes de poder estuvieron a favor del 'Conejo' González, quien finalmente en el octavo round conectó dos golpes, uno a la barbilla y el segundo al hígado de Gámez, quien se no tuvo de otra más que visitar la lona. El Red Boy se levantó solo para recibir más castigo y otro embate a las zonas blandas antes de caer de espaldas y obligar al réferi a parar la contienda.

Con el triunfo, Alejandro 'Conejo' González se convirtió en Campeón Continental Peso Supergallo del CMB y dio un paso muy importante rubmo al título mundial en un futuro no muy lejano.

"Representa mucho orgullo esta victoria, mucho trabajo de años, desde hace 9 años que inició este sueño en esta carrera, hoy en día peleé por algo que algún día vi en la tele, quería salir en la televisión y que el público me aplaudiera, gracias a dios hoy se pudo, no solo es el Conejo, hay un equipo detrás de él, es el primer título de muchos. La meta era colarnos a los primeros lugares mundiales, estoy listo para cualquier rival que me pongan", comentó emocionado tras la victoria por KO.