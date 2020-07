Billy Joe Saunders se descarta para Canelo por no estar en forma

El boxeador británico Billy Joe Saunders , se descartó para pelear ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez debido a que asegura no se encuentra en la mejor condición física por la pandemia de coronavirus.

“No estoy listo en septiembre. Puedes decirme: ‘Billy Joe, mil millones de libras, pero no estás listo y vas a ser vencido’” , declaró saunders a The Athletic.

“Déjame prepararme, déjame ganar y lucharé gratis. No soy el trampolín de nadie. No soy otro cinturón para Canelo. Quieren probar juegos mentales ... que no funcionan conmigo, yo juego los juegos mentales más grandes del boxeo británico”, señaló Saunders.