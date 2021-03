Billy Joe Saunders manda mensaje al 'Canelo' Álvarez

"Creo que soy el único con el juego de pies, el conocimiento, las herramientas, la mentalidad y el cerebro para abrir la puerta ante Canelo. Él es el hombre en este deporte y la cara del boxeo. Hay que darle algo de respeto, no ha dicho que no a nadie, ha vencido buenos nombres, pero nadie es invencible, y creo que tengo las habilidades para vencerlo si las uso correctamente y la estrategia sale bien", dijo en un comunicado publicado por MKT Global.

El inglés considera que esta contienda es una oportunidad para consolidar su carrera, pues enfrente tendrá a uno de los mejores boxeadores del mundo, no obstante, sabe de su potencial y aseguró que si el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) quiere ser el número uno debe enfrentarse a los mejores.

"Canelo, estoy listo para el rock and roll (..) Quiere ser grande y no lo serás si no enfrentas a los grandes. Estoy en busca del boleto dorado para cimentar mi legado, y así es como voy a tratar de vencerlo", señaló el inglés.