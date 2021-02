Billy Joe Saunders acusa a Canelo de enfrentar a 'viejitos'

"Ha boxeado contra todos los grandes y derrotado a todos los grandes... al final de sus carreras”, sentenció en el el podcast The Puc and Copp Boxing Show.

Billy Joe Saunders agrega que al no haber lucido en su última contienda con Martin Murray, Canelo y su equipo creyó que sería bueno enfrentarlo, pero el británico asegura que solo fue una mala noche, ya que no encontró motivación arriba del ring.

"Tal vez me parezco a ellos (rivales de Canelo). Tal vez vieron mi pelea con Murray y no sé si la anterior, pero no, no, no, mi amigo. Eso fue porque no tenía la llama dentro de mí para levantarme, porque los puedo derrotar con dos o tres semanas de anticipación".