Avni Yildrim se ve llegando a Turquía con títulos del 'Canelo'

La hora se acerca para que Saúl 'Canelo' Álvarez y Avni Yildrim se encuentren sobre el ring en el Hard Rock Stadium el próximo 27 de febrero en una pelea en la que el turco saldrá a buscar los campeonatos de peso Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, pues si algo tiene claro es que quiere regresar a su país con las coronas del mexcano y no ser favorito es su principal 'arma' pues lo motiva saber que nadie cree que pueda ganar.

"Desde mi última pelea, he enfrentado algunas dificultades. La pandemia me afectó, pero fuimos pacientes y estuvimos entrenando. Nos preparamos en Estados Unidos y Alemania por 21 meses. Nunca me rendí. Vamos a buscar todas las oportunidades para ganar esta pelea”.