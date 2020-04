Amir Khan: coronavirus fue provocado por la red 5G

Khan subió una serie de videos a redes sociales en los que explica que el origen del coronavirus no es China y que la intención del virus creador por los humanos es eliminar a una parte de la población mundial.

"No creo que venga de China. La gente dice que se originó de una sopa de murciélago y serpientes. ¿Creen esas tonterías? Yo no. ¿De verdad creen que el coronavirus no tiene algo que ver con la red 5G?", se cuestiona el excampeón mundial.