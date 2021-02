"Me sentí muy bien, estoy listo, preparado para la guerra, no sé cuánto vaya a rebotar mi cuerpo, pero lo suficiente para ir por la victoria. No me siento favorito, voy a hacer lo que tengo que hacer y dar un espectáculo", sentenció el soberano superpluma.

"Me dediqué al 100, dudo que Berchelt se haya preparado más que yo. Me he recuperado de dificultades, he peleado con la mandíbula rota, pero siempre he salido adelante y el sábado no será la excepción", contestó Valdez.