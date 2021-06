¡34 libras de ventaja! Mayweather y Logan Paul cumplen disparejo pesaje

El primero en salir fue Logan Paul, quien lució en gran forma física y dejó la aguja en 189.5 libras. Un tonelaje que estaba presupuestado y el cual el equipo de 'Money' aprobó para la exhibición que, a juzgar por las reglas, no luce tanto como exhibición.

La pelea de 'exhibición' permitirá los nocatus, no habrá jueces y, por lo tanto, no habrá un ganador oficial. Además pelearán a 8 rounds de tres minutos y con guantes de 10 onzas y no 12 como habían acordado al principio.